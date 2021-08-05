İstanbul'da son yılların en büyük orman yangını! Heybeliada'daki bir yıllık değişimin görüntüleri
İstanbul'da son yılların en büyük orman yangını 12 Temmuz 2020'de Heybeliada'da çıktı. Yangında 6 hektarlık alan zarar gördü. Geçen 1 yıllık sürede yalan alana 6 bin 750 fidan dikildi. Yanan alandaki son durum drone ile de görüntülendi. Yanan alandaki çalışma ile ilgili bilgi veren Kanlıca Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt, " "Bir fidan kuruduysa yerine yeni bir fidan ile tamamlama yapılıyor. Ağaçlandırma işlemi için 6 yıl gibi bir süre tamamen yeterli oluyor" dedi.
Orman yangınlarıyla savaşan Türkiye'nin gündemindeki konulardan biri de yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi. Uzmanlardan bazıları doğanın kendisini yenileyeceğini belirtirken bazıları ise fidan dikilmesini öneriyor. Bu tartışmada kafalardaki soru işaretini giderecek örnek Heybeliada yangını.
İstanbul'da son yılların en büyük yangını Heybeliada'da 12 Temmuz 2020'de çıktı. İstanbul'dan bir çok ilçeden itfaiye aracı Ada'ya götürülürken havadan da yangına müdahale edildi. Ada sakinlerinin de büyük çabası ile yangın saatler sonra kontrol altına alındı.
"FİDAN DİKİMİ YAKLAŞIK BİR HAFTA GİBİ BİR SÜREÇTE TAMAMLANDI"
Kanlıca Orman İşletme Müdürü Erdinç Kurt, "Yangının sonrasında hemen sahada zarar görmüş ağaçların boşaltılması ve saha hazırlığı işlemlerine geçildi. Sahanın boşaltılması yaklaşık 1 ay sürdü. Daha sonrasında fidan dikimi işlemi gerçekleşti. Fidan dikiminde yaklaşık 50 kişilik bir ekip çalıştı.