İstanbul’da son yılların en büyük orman yangını! Heybeliada’daki bir yıllık değişimin görüntüleri

İstanbul'da son yılların en büyük yangını Heybeliada'da 12 Temmuz 2020'de çıktı. İstanbul'dan bir çok ilçeden itfaiye aracı Ada'ya götürülürken havadan da yangına müdahale edildi. Ada sakinlerinin de büyük çabası ile yangın saatler sonra kontrol altına alındı.