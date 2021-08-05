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Alevlerin kontrol altına alındığı Muğla Milas'taki Kemerköy Termik Santrali havadan görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı. Santral sahasındaki soğutma çalışmaları ve etrafındaki yanan alanlar, drone ile havadan görüntülendi. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar enerji vermesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA
05.08.2021 13:41 - Son Güncelleme: 05.08.2021 14:45
Alevlerin kontrol altına alındığı Muğla Milas’taki Kemerköy Termik Santrali havadan görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı.

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Alevlerin kontrol altına alındığı Muğla Milas’taki Kemerköy Termik Santrali havadan görüntülendi

Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, rüzgar ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı.

Alevlerin kontrol altına alındığı Muğla Milas’taki Kemerköy Termik Santrali havadan görüntülendi

Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü.

Alevlerin kontrol altına alındığı Muğla Milas’taki Kemerköy Termik Santrali havadan görüntülendi

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçildi.

Alevlerin kontrol altına alındığı Muğla Milas’taki Kemerköy Termik Santrali havadan görüntülendi

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

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