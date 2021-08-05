Alevlerin kontrol altına alındığı Muğla Milas'taki Kemerköy Termik Santrali havadan görüntülendi
Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı. Santral sahasındaki soğutma çalışmaları ve etrafındaki yanan alanlar, drone ile havadan görüntülendi. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) tarafından, Kemerköy Termik Santrali'ne tekrar enerji vermesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
05.08.2021 13:41
- Son Güncelleme: 05.08.2021 14:45
Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaşan orman yangını kontrol altına alındı.
Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaşan yangınla ilgili gece boyunca yoğun mücadele sürdürüldü.