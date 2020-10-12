Orman yangınları üzerinden algı yapanları yerin dibine sokacak haber! Rant iddialarına karşılaştırmalı yanıt geldi

Orman Genel Müdürlüğü geçmişten günümüze yangın çıkan ormanlarda yapılan yeşillendirme çalışmalarını paylaştı ve ekledi: "Yanan ormanların Anayasa'nın 169. Maddesi ile korunduğunu biliyor muydunuz? Dilerseniz, yapılan ağaçlandırma çalışmalarını, yangın sahalarına giderek yerinde görebilirsiniz."