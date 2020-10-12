Orman yangınları üzerinden algı yapanları yerin dibine sokacak haber! Rant iddialarına karşılaştırmalı yanıt geldi
Türkiye'de çıkan orman yangınları üzerine bazı sosyal medya hesaplarında algı çalışmaları başladı. Yangınların rant dolayısıyla çıktığını iddia eden ve hiçbir dayanakları olmayan iddialara en güzel cevap Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte karşılaştırmalı fotoğraflarla yangın öncesi ve sonrası orman fotoğrafları...
12.10.2020 16:12
- Son Güncelleme: 12.10.2020 16:12
DİĞER GALERİLER