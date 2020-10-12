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Orman yangınları üzerinden algı yapanları yerin dibine sokacak haber! Rant iddialarına karşılaştırmalı yanıt geldi

Türkiye'de çıkan orman yangınları üzerine bazı sosyal medya hesaplarında algı çalışmaları başladı. Yangınların rant dolayısıyla çıktığını iddia eden ve hiçbir dayanakları olmayan iddialara en güzel cevap Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte karşılaştırmalı fotoğraflarla yangın öncesi ve sonrası orman fotoğrafları...

12.10.2020 16:12 - Son Güncelleme: 12.10.2020 16:12
Orman yangınları üzerinden algı yapanları yerin dibine sokacak haber! Rant iddialarına karşılaştırmalı yanıt geldi

Özellikle CHP ve HDP yanlısı muhalif medya ve kronik muhalif sanatçılar orman yangıları üzerinden sahte duyar kasarak hükümeti hedef alma peşine düştü.

Algı çalışmalarına ise yanıt gecikmedi.

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Orman yangınları üzerinden algı yapanları yerin dibine sokacak haber! Rant iddialarına karşılaştırmalı yanıt geldi

Orman Genel Müdürlüğü geçmişten günümüze yangın çıkan ormanlarda yapılan yeşillendirme çalışmalarını paylaştı ve ekledi: "Yanan ormanların Anayasa'nın 169. Maddesi ile korunduğunu biliyor muydunuz? Dilerseniz, yapılan ağaçlandırma çalışmalarını, yangın sahalarına giderek yerinde görebilirsiniz."

Orman yangınları üzerinden algı yapanları yerin dibine sokacak haber! Rant iddialarına karşılaştırmalı yanıt geldi

İşte karşılaştırmalı fotoğraflarla yangın öncesi ve sonrası orman fotoğrafları...

Orman yangınları üzerinden algı yapanları yerin dibine sokacak haber! Rant iddialarına karşılaştırmalı yanıt geldi
Orman yangınları üzerinden algı yapanları yerin dibine sokacak haber! Rant iddialarına karşılaştırmalı yanıt geldi
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