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25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor... Telefon da var takma diş de

Uçuş stresi, telaş başta olmak üzere çeşitli nedenlerle uçakta unutulan eşyaları bir yıl depoda bekletildikten sonra açılan ihale ile THY'den satın alarak Avcılar'da satışa çıkaran Aziz Korkmaz, bavullardan antika denilebilecek ürünlerden protez dişe kadar çeşitli eşyaların çıktığını söyledi.

Özellikle dış hat yolcularının unuttuğu, THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda bekletilen, 1 yıl içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde ihale yoluyla satılan eşyalar daha sonra eksiklikleri varsa tamamlanarak satılıyor. Uçakta en fazla çanta, gözlük, cüzdan ve cep telefonu gibi elektronik eşyalar unutulurken açılan bavullardan ilginç eşyalar da çıkabiliyor.

DHA
13.10.2020 12:19 - Son Güncelleme: 13.10.2020 12:24
25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor... Telefon da var takma diş de

Avcılar'daki bir pasajda bulunan iki büyük dükkanda THY'nin ihalelerinden satın aldıkları unutulan eşyaların yanı sıra gümrüklerde el konulan eşyaları satan Aziz Korkmaz, "Biz bunları devletten ihale yoluyla satın alıyoruz ve satışa sunuyoruz. Bu işi 1995'te Topkapı'da Şehremini'de başladık. 13 yıldır da Avcılar'da faaliyet gösteriyoruz" dedi. Korkmaz, yolcuların uçaklarda taşınabilecek her şeyi unutabildiğini anlatırken şöyle dedi:

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25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor... Telefon da var takma diş de

"Adam takma dişini unutuyor mesela. Çantasını unutunca içindeki takma dişini de unutmuş oluyor. Valizde taşınabilir her şey unutulmuş olabiliyor. Unutulan ilginç eşyalar arasında protez ayak, bacak da çıkıyor. Unuttuğu valizin içinde bir bakıyorunuz protez bacak çıkıyor. Bunları belirli bir fiyat ödeyerek açık arttırma ile satın alıyoruz.

25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor... Telefon da var takma diş de

Bunları değerlendiriyoruz. Piyasada örneğin 500 TL'ye satılıyorsa biz 150 TL'ye veriyoruz. Herhangi bir eksiği varsa onları gideriyoruz, ondan sonra satıyoruz. Takma dişleri atıyoruz. Protez bacağı isteyen olursa satıyoruz."

25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor... Telefon da var takma diş de

HER TÜRLÜ EŞYA VAR
Aziz Korkmaz, Koronavirüs döneminde havalimanlarının kapatılması ve seferlerin iptal edilmesi ile ihale alamadıklarını ancak, ellerinde 2 yıl satabilecekleri ürün bulunduğunu ifade ederken, şöyle devam etti:

25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor... Telefon da var takma diş de

"Bu dönem satışlarımızı etkiledi. İşyerimizde çok eski gramofon, en az 50-60 yıllık radyolu pikap, nereden bakarsanız 100 yıllık ayakla çalışan dikiş makinesi, çok eski plaklar, radyolar, kürekler, her beden ve yaşa uygun kıyafet, ayakkabı, şapka, bebek arabası, kemerinden, saatine kadar her türlü eşya var. Buradaki ürünler satıldıkça yer açıyoruz. Uçakta eşyasını kaybedenler bazen bize geliyor.

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