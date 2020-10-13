25 yıldır uçakta unutulan eşyaları satıyor... Telefon da var takma diş de

Avcılar'daki bir pasajda bulunan iki büyük dükkanda THY'nin ihalelerinden satın aldıkları unutulan eşyaların yanı sıra gümrüklerde el konulan eşyaları satan Aziz Korkmaz, "Biz bunları devletten ihale yoluyla satın alıyoruz ve satışa sunuyoruz. Bu işi 1995'te Topkapı'da Şehremini'de başladık. 13 yıldır da Avcılar'da faaliyet gösteriyoruz" dedi. Korkmaz, yolcuların uçaklarda taşınabilecek her şeyi unutabildiğini anlatırken şöyle dedi:

