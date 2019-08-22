Orman yangınları ile ilgili oluşturulmak istenen algı operasyonuna belgeli yanıt! İşte iddialar ve gerçekler...
İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp çevre bölgelere sıçrayan orman yangınlarına ve yangınlarda gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarına dair tartışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "THK'nın vermiş olduğu uçuşa elverişlilik sertifikalarının hiçbirine güvenmiyorum. THK filoları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor" açıklamasında bulundu. Peki, son dönemde yaşanan orman yangınları beraberinde belirli bir grubun orman yangınları üzerinden oluşturmak istedikleri algı ne? Bu algı operasyonu ile neler hedefleniyor? İşte sosyal medyada WhastApp'larda dolaştırılan iddialara cevap ve işin doğrusu…
1. İDDİA: Yangının bir sabotaj mı?
CEVAP: Konu ile ilgili kolluk kuvvetlerimiz gerekli araştırmışları yapmaktadır.
2. İDDİA: Rüzgar vb.hava koşullarına bağlı olarak Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) koruyucu tedbir ve önlem amaçlı hazırlıkları var mıydı?
CEVAP: Orman yangınları ile ilgili erken haber alma, riskli bölgelerin 3 gün önceden belirlenmesi kameralı gözetleme sistemleri gibi yangın çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınması için tüm teknolojik bilgi ve sistemler kullanılmaktadır.
4. İDDİA: Yöreyi bilen köylülerin hiçbir görüşüne itibar edilmemiş ve yardım etme talepleri geri çevrilmiştir ve bu nedenle araziyi tanımayan OGM görevlileri sağlıklı karar verememişlerdir,
CEVAP: Yangın cephesi çok geniş bir cepheden oluşmaktadır ve yanan alan içerisindeki ulaşım yolları mücadele hatlarının belirlenmesi yöreyi bilen vatandaşlardan, köy muhtarlarından alınan desteklerle daha kolay müdahale şansı elde edilmiştir.
5. İDDİA: Söndürme çalışmaları esnasında koordinasyon eksikliği var mıydı?
CEVAP: Bu derece büyük yangınlarda yangın yönetim merkezleri oluşturulur, komuta aracı ile bu merkezde tüm faaliyetler anlık olarak takip edilir ve toplanma merkezi ile yanan alan arasında koordinasyon yapılarak yangın organizasyonu oluşturulmaktadır.