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Orman yangınları ile ilgili oluşturulmak istenen algı operasyonuna belgeli yanıt! İşte iddialar ve gerçekler...

22.08.2019 21:45

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp çevre bölgelere sıçrayan orman yangınlarına ve yangınlarda gündeme gelen Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarına dair tartışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "THK'nın vermiş olduğu uçuşa elverişlilik sertifikalarının hiçbirine güvenmiyorum. THK filoları işimize yaramıyor, almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor" açıklamasında bulundu. Peki, son dönemde yaşanan orman yangınları beraberinde belirli bir grubun orman yangınları üzerinden oluşturmak istedikleri algı ne? Bu algı operasyonu ile neler hedefleniyor? İşte sosyal medyada WhastApp'larda dolaştırılan iddialara cevap ve işin doğrusu.


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