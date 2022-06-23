Kurban nasıl kesilir? Kurban için vekalet nasıl verilir? Kurban ibadetinde nelere dikkat edilmeli? Diyanet kurbanda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı
Kurban nasıl kesilir? Kurban için vekalet nasıl verilir? Kurban ibadetinde nelere dikkat edilmeli? Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban ibadetinin usulüne uygun olarak yerine getirilebilmesi için dikkat edilecek hususları ve bu bağlamda doğru bilinen bazı yanlışları açıkladı.
23.06.2022 21:03 - Son Güncelleme: 23.06.2022 21:03
Kurban, İslam dinindeki başlıca ibadetlerden biri olup İslam ümmetinin şiarlarındandır. Kurban ibadetinin özü Hakk'a yakın olmaktır. Gücü yeten müminler, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanlarını keserek hem Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmakta hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadırlar.