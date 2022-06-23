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Haberler Güncel Kurban nasıl kesilir? Kurban için vekalet nasıl verilir? Kurban ibadetinde nelere dikkat edilmeli? Diyanet kurbanda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Kurban nasıl kesilir? Kurban için vekalet nasıl verilir? Kurban ibadetinde nelere dikkat edilmeli? Diyanet kurbanda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Kurban nasıl kesilir? Kurban için vekalet nasıl verilir? Kurban ibadetinde nelere dikkat edilmeli? Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban ibadetinin usulüne uygun olarak yerine getirilebilmesi için dikkat edilecek hususları ve bu bağlamda doğru bilinen bazı yanlışları açıkladı.

23.06.2022 21:03 - Son Güncelleme: 23.06.2022 21:03
Kurban nasıl kesilir? Kurban için vekalet nasıl verilir? Kurban ibadetinde nelere dikkat edilmeli? Diyanet kurbanda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle, kurban ibadetinin usulüne uygun olarak yapılması için dikkat edilecek hususlara ve bu bağlamda doğru bilinen bazı yanlışlara dair Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama geldi.

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Kurban nasıl kesilir? Kurban için vekalet nasıl verilir? Kurban ibadetinde nelere dikkat edilmeli? Diyanet kurbanda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Kurbanın İslam dinindeki başlıca ibadetlerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kurban nasıl kesilir? Kurban için vekalet nasıl verilir? Kurban ibadetinde nelere dikkat edilmeli? Diyanet kurbanda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

"Kurban dini bir terim olarak, Yüce Allah'a yakınlık sağlamak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Kurban nasıl kesilir? Kurban için vekalet nasıl verilir? Kurban ibadetinde nelere dikkat edilmeli? Diyanet kurbanda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Kurban, İslam dinindeki başlıca ibadetlerden biri olup İslam ümmetinin şiarlarındandır. Kurban ibadetinin özü Hakk'a yakın olmaktır. Gücü yeten müminler, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanlarını keserek hem Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmakta hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadırlar.

Kurban nasıl kesilir? Kurban için vekalet nasıl verilir? Kurban ibadetinde nelere dikkat edilmeli? Diyanet kurbanda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Kurban kesimi bir ibadet olduğuna göre bu konuda uyulması gereken bazı kurallar da söz konusudur. Bunlara uyulmadığı takdirde ibadet; bazı durumlarda geçersiz, bazı durumlarda ise eksik olabilmektedir.

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