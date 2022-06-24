Marmaris'te yangın | Meteoroloji'den korkutan rüzgar uyarısı! 3 günün en yükseği! Bugün hava nasıl olacak? 24 Haziran 2022 hava durumu
Muğla Marmaris'te farklı noktalarda çıkan ve devam eden yangınla mücadelede 3. Güne girildi. Alevler Marmaris ilçe merkezine doğru ilerlemeye başlarken Meteoroloji'den korkutan uyarı geldi. Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısında bugün öğleden sonra Marmaris'te rüzgarın etkisinin 3 günün en yüksek seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl? İşte 24 Haziran 2022 hava durumu
Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele son sürat devam ediyor. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Sabah erken saatlerde ise havadan müdahale yeniden başladı. Bördübet mevkisindeki yangının duman ve külleri rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi. Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı. İlçe merkezine ulaşım İçmeler Mahallesi'nden sağlanıyor. Yangın nedeniyle Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. İşte Marmaris yangınında dakika dakika yaşanan gelişmeler...
METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNU AÇIKLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güney Ege'de rüzgarın batı ve kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Marmaris'te bugün en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olacak. Nem oranı ise en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olarak tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Batı Akdeniz kıyılarında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı