Başkan Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete’de Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları yayımlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları yer aldı. Kararda 30.04.2022 tarihi itibari ile 1'inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 32'inci maddesi uyarınca 30.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi paylaşıldı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları yer aldı.
Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 30 Nisan 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi.
HSK'nin bir diğer kararında da 2022 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler yayımlandı.