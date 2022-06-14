Başkan Erdoğan imzaladı: Resmi Gazete’de Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararları yayımlandı

HSK'nin bir diğer kararında da 2022 Nisan dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler yayımlandı.