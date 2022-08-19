İŞKUR 2022 Ağustos ilanları ortaya döküldü! 8.200 TL maaşla en az lise mezunu, KPSS şartsız personel alımı! Çağrı merkezi, güvenlik, beden işçisi...

KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİ ÖZEL ŞARTLARI

1. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

2. 2020 KPSS (B) grubu sınavından P94 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3. Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. (Not: Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasının tam ve okunaklı bir şekilde ön ve arka yüzlerinin ikisini birden Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

4. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

5. Erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun 170 cm'den, Kadın Koruma ve Güvenlik Görevlisinin boyunun ise 160 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.)

6. Gece ve gündüz iç-dış mekânda vardiyalı sistemde ve her türlü hava şartlarında çalışmaya engel durumu olmamak ve bu şartlarda çalışmayı kabul etmek.