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Afganistan'dan tahliye operasyonu! 100'ü aşkın Türk vatandaşı daha Kabil'den çıkarıldı

Afganistan'da, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından bir bölümü daha Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

20.08.2021 22:41 - Son Güncelleme: 20.08.2021 22:41
Afganistan’dan tahliye operasyonu! 100’ü aşkın Türk vatandaşı daha Kabil’den çıkarıldı

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100'ü aşkın Türk vatandaşı, tahliye için gelen TSK'nın C-130 Herkül tipi nakliye uçağına alındı.

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Afganistan’dan tahliye operasyonu! 100’ü aşkın Türk vatandaşı daha Kabil’den çıkarıldı

Yolcular arasında mahsur kaldıkları kent merkezinden Türk güvenlik güçlerince kurtarılan 5 sağlık çalışanı da yer aldı.

Afganistan’dan tahliye operasyonu! 100’ü aşkın Türk vatandaşı daha Kabil’den çıkarıldı

Tahliye uçağına binen Türk vatandaşları, AA muhabirine yaşadıkları heyecanı anlattı.

Afganistan’dan tahliye operasyonu! 100’ü aşkın Türk vatandaşı daha Kabil’den çıkarıldı

Türkiye'ye döneceği için mutlu olduğunu belirten Kadri Güven, "Mutluyuz. Türkiye Cumhuriyeti buradaki insanlar için elinden geleni yaptı.

Afganistan’dan tahliye operasyonu! 100’ü aşkın Türk vatandaşı daha Kabil’den çıkarıldı

Umarım onlar için de en kısa sürede her şey yoluna girer." dedi.

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