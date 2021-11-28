Müslüme'ye dedesi Hasan Yağal ne yaptı? Selvi Yağal'ın kocası kim? Yasak aşk mı var? Hasan Yağal'ın oğlu kim? Son dakika gelişmeleri...
Mersin'in Gürnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda yarı çıplak halde ölü bulunan 3 yaşındaki Müslüme'ye kim ne yaptı? Dede Hasan Yağal tutuklandı. Müge Anlı yayın yasağı nedeniyle konuşamadığını söyledi. Anne Selvi Yağal, ''Bana tecavüz etti'' dedi. Müslüme'nin cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor. Hasan Yağal ve aile arasında nasıl bir ilişki var? Yağal ailesinin son ifadeleri neler? Türkiye'nin günlerdir gündeminden düşmeyen Müslüme Yağal'ın şüpheli ölümünde kim suçlu? İşte son gelişmelerin tümü...
Müslüme'ye dedesi Hasan Yağal ne yaptı? Selvi Yağal'ın kocası kim? Yasak aşk mı var? Hasan Yağal'ın oğlu kim? Son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Tüm Türkiye küçük Müslüme'ye kimin ne yaptığını merak ediyor. Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal hala tutuklu. Ortaya çıkan yeni gelişmeler dehşet verici türden. Hasan Yağal'ın Selvi Yağal'a yıllar önce tecavüz ettiği, sonrasında da Müslüme'nin ağabeyi ve Müslüme'nin dünyaya geldiği iddia edildi. Hasan Yağal'ın aile içerisinde 14 yaşındaki A.Y.'ye de cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. İşte Müslüme Yağal olayında son yaşanan gelişmeler...
MÜSLÜME YAĞAL'A KİM NE YAPTI?
10 Kasım'da göçebe Yağal ailesi Mersin'in Gürnar ilçesinde çadır kurmak istedi. Henüz 3 yaşındaki Müslüme'de aniden ortadan kayboldu. Müge Anlı da devreye girdi ve küçük Müslüme'yi arama çalışmaları başladı.
Çalışmalar 10 gün sonra sonuç verdi. Müslüme bebeğin cansız bedenine ulaşıldı. Müslüme'nin belden aşağısının çıplak olması ve bedeninde larvalar tespit edilmesi dikkat çekti. Daha sonra anne, baba, hala, ağabey ve dedenin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Herkes serbest kalırken dede Hasan Yağal tutuklandı.
İŞTE KORKUNÇ İDDİALAR
Dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği ve 2 çocuklarının olduğu, birinin Müslüme diğerinin de Selvi Yağal'ın erkek çocuklarından biri olduğu iddia edildi. Selvi Yağal'ın ifadesinde "Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik" diyerek, yaşanılan bu olayı anlattığı kaydedildi.
TECAVÜZDEN KAÇ ÇOCUK DOĞDU?
Diğer bir iddiaya göre de dedenin Müslüme dışında Selvi Yağal'dan bir kız çocuğu daha olduğu, tecavüzden doğan A.Y.'ye de cinsel taciz de bulunduğu kız çocuğunun "Dedem beni sıkıştırırdı" dedi.