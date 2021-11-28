Müslüme'ye dedesi Hasan Yağal ne yaptı? Selvi Yağal'ın kocası kim? Yasak aşk mı var? Hasan Yağal'ın oğlu kim? Son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Tüm Türkiye küçük Müslüme'ye kimin ne yaptığını merak ediyor. Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dede Hasan Yağal hala tutuklu. Ortaya çıkan yeni gelişmeler dehşet verici türden. Hasan Yağal'ın Selvi Yağal'a yıllar önce tecavüz ettiği, sonrasında da Müslüme'nin ağabeyi ve Müslüme'nin dünyaya geldiği iddia edildi. Hasan Yağal'ın aile içerisinde 14 yaşındaki A.Y.'ye de cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. İşte Müslüme Yağal olayında son yaşanan gelişmeler...