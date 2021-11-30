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Omicron'da riskli grup açıklandı! Bilim Kurulu üyelerinden flaş Omicron açıklaması! Yaşa göre belirti

2019 yılında dünyayı ele geçiren koronavirüsle mücadele devam ederken gelen son varyant haberi ülkeleri alarma geçirdi. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve DSÖ'nün Omicron adını verdiği koronavirüs varyantı nedeniyle birçok ülke seyahat yasağı getirdi. Öte yandan Omicron'nun en çok etkilediği grup da açıklandı. Bilim Kurulu Üyeleri Omicron'un hızlı yayıldığına dikkat çekerken yaşa göre belirtilerin de değiştiğine dikkat çekti. İşte detaylar...

30.11.2021 08:55 - Son Güncelleme: 30.11.2021 08:55
Omicron’da riskli grup açıklandı! Bilim Kurulu üyelerinden flaş Omicron açıklaması! Yaşa göre belirti

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.

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Omicron’da riskli grup açıklandı! Bilim Kurulu üyelerinden flaş Omicron açıklaması! Yaşa göre belirti

Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu.

Omicron’da riskli grup açıklandı! Bilim Kurulu üyelerinden flaş Omicron açıklaması! Yaşa göre belirti

Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var, ancak varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

Omicron’da riskli grup açıklandı! Bilim Kurulu üyelerinden flaş Omicron açıklaması! Yaşa göre belirti

Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.

Omicron’da riskli grup açıklandı! Bilim Kurulu üyelerinden flaş Omicron açıklaması! Yaşa göre belirti

İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN GRUP
Yaklaşık sekiz ila 10 hafta boyunca, uygulama yaptıkları bölgede yeni bir Covid vakası görmediklerinin altını çizen Coetzee, 'Sonra 18 Kasım'da aniden viral bir enfeksiyona benzer semptomlarla gelen genç erkekler gördüm' dedi.

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