Omicron'da riskli grup açıklandı! Bilim Kurulu üyelerinden flaş Omicron açıklaması! Yaşa göre belirti
2019 yılında dünyayı ele geçiren koronavirüsle mücadele devam ederken gelen son varyant haberi ülkeleri alarma geçirdi. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve DSÖ'nün Omicron adını verdiği koronavirüs varyantı nedeniyle birçok ülke seyahat yasağı getirdi. Öte yandan Omicron'nun en çok etkilediği grup da açıklandı. Bilim Kurulu Üyeleri Omicron'un hızlı yayıldığına dikkat çekerken yaşa göre belirtilerin de değiştiğine dikkat çekti. İşte detaylar...
30.11.2021 08:55
- Son Güncelleme: 30.11.2021 08:55
Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu.
Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var, ancak varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.
Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.