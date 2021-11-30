HAVA DURUMU | Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! 8 derece birden düşecek! Hava nasıl olacak?

Yağışların yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya'nın batısı ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.