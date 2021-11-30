HAVA DURUMU | Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! 8 derece birden düşecek! Hava nasıl olacak?
Dün ülke genelinde etkili olan fırtına sadece İstanbul'da 4 kişinin hayatını kaybetmesine 19 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Dün yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından işe gitmek için yola çıkacaklar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak. Genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Bitlis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya'nın batısı ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Sivas, Erzincan, Tunceli çevreleri, Malatya'nın batısı, Kayseri'nin doğu ilçelerinin yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.