Fırtınanın bilançosu ağır oldu: 5 kişi hayatını kaybetti! İşte il il yaşanan son gelişmeler
Son dakika haberi... Fırtınanın bilançosu çok ağır oldu, üzücü gelişmeler peş peşe geldi. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Bolu, Zonguldak başta olmak üzere pek çok ilde şiddetli fırtına etkili olurken, İstanbul'da rüzgarın hızı 100 kilometreyi buldu. Yaşanan fırtına sebebiyle İstanbul'da 4, Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda da yaralı bulunuyor. AFAD, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu. Öte yandan AFAD, ülke genelindeki olumsuz hava koşulları hakkında son durumu açıkladı. İşte il il son durum...
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Türkiye genelindeki olumsuz hava koşullarına yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da meydana gelen şiddetli rüzgar sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezinden 2 bin 75 ihbar alındı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşanırken, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar gördü. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaşın yaralandığı ve 4 vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi.
AFAD İL İL SON DURUMU AÇIKLADI
AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları yaşanan illerdeki son durum ile ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada olumsuzluk yaşanan illerdeki son durum şöyle: