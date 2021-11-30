Fırtınanın bilançosu ağır oldu: 5 kişi hayatını kaybetti! İşte il il yaşanan son gelişmeler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Türkiye genelindeki olumsuz hava koşullarına yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da meydana gelen şiddetli rüzgar sebebiyle 112 Acil Çağrı Merkezinden 2 bin 75 ihbar alındı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 93 çatı uçması, 233 ağaç devrilmesi olayı yaşanırken, 343 tehlike arz eden parça, 95 trafik ışığı ve yön tabelası, 18 araç ise hasar gördü. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle 44 vatandaşın yaralandığı ve 4 vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi.