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Bayraktar TB2 ve Aselsan Koral elektronik harp sistemi dünyanın gündeminde: "Rus Pantsir'ini 'oturan ördeğe' çevirdi"

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi, dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Çin medyasında yer alan bir haberde Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları(SİHA) ve Aselsan Koral elektronik harp sisteminden övgü dolu sözlerle bahsedildi. Aselsan Koral elektronik harp sisteminin Rus yapımı Pantsir'i 'oturan ördeğe' yani kolay ava çevirdiği vurgulandı.

22.12.2021 18:23 - Son Güncelleme: 22.12.2021 18:31
Bayraktar TB2 ve Aselsan Koral elektronik harp sistemi dünyanın gündeminde: Rus Pantsir’ini ’oturan ördeğe’ çevirdi

Libya, Karabağ, Suriye ve terörle mücadelede müthiş bir başarı gösteren Türk SİHA'sı Bayraktar TB2, dünya kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.

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Bayraktar TB2 ve Aselsan Koral elektronik harp sistemi dünyanın gündeminde: Rus Pantsir’ini ’oturan ördeğe’ çevirdi

İngilizce yayın yapan Hong Kong merkezli Asia Times'ta Stephen Bryen imzasıyla yer alan bir makalede, Ukrayna ile Rusya arasında tırmanan gerilim ve olası bir savaşta Ukrayna Bayraktar TB2'lerinin rolü masaya yatırıldı.

Bayraktar TB2 ve Aselsan Koral elektronik harp sistemi dünyanın gündeminde: Rus Pantsir’ini ’oturan ördeğe’ çevirdi

Ancak, şimdiye kadar en az bir başarılı Bayraktar saldırısı gerçekleşti.

Bayraktar TB2 ve Aselsan Koral elektronik harp sistemi dünyanın gündeminde: Rus Pantsir’ini ’oturan ördeğe’ çevirdi

İddiaya göre Ruslar, Pantsir'e, radarın sıkıştığı durumlarda bir alternatif sağlayan bir elektro-optik hedefleme sistemi de eklediler.

Bayraktar TB2 ve Aselsan Koral elektronik harp sistemi dünyanın gündeminde: Rus Pantsir’ini ’oturan ördeğe’ çevirdi

Her Pantsir birimi 12 füze taşır (tip 57E6 veya 57E6-E ihracat). Her füze, bir itici roket ve parçalanma savaş başlığına sahip füzenin kendisinden oluşur. Uçuş rehberliği tamamen yer istasyonu tarafından sağlanmaktadır.

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