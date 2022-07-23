Köpekler buluyor! KİLOSU 72 BİN TL! Siz de toplayıp para kazanabilirsiniz! Türkiye’de 225 kilo bulunuyor!

ORKÖY FAALİYETLERİ

ORKÖY faaliyetleri kapsamında 2022 yılında süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, üretim geliştirme ve arıcılık olmak üzere 37 aileye toplamda 4 milyon 116 bin TL'lik kredi desteği verilecek. Bu yıl içerisinde Samsun'da 3 ton tohum üretilmesi hedefleniyor. Şu ana kadar ise 500 kilo tohum üretildi. Ayrıca orman zararlılarıyla mücadele çerçevesinde bu yıl şu ana kadar 1250 kuş yuvası ormanlara yerleştirildi.