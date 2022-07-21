Öldüre öldüre Türkiye'ye geliyor! Meteoroloji son dakika il il hava durumu raporu! Bu illerde oturanlar dikkat! Kritik uyarı!
Avrupa'da yüzlerce insanın ölümüne sebep olan kavurucu sıcakların Türkiye'ye de geleceği açıklandı. Konuyla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumunu paylaşarak belirtilen saatlerde ve günlerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Peki, Türkiye'ye sıcak havalar ne zaman gelecek? 2022 sıcak havalar hangi gün gelecek? İşte il il hava durumları ve konu hakkında detaylar...
21.07.2022 14:12 - Son Güncelleme: 21.07.2022 14:19
Avrupa'da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye de uğrayacağı belirtildi. Konu hakkında endişelerin artmasının ardından vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. 2022 sıcak havalar ne zaman gelecek sorusuna cevap almak ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan il il hava durumlarını öğrenmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
İSTANBUL 4 GÜNLÜK HAVA DURUMU!
İstanbul'da bugün itibariyle sıcaklıklar en yüksek 31, en düşük 20 dereceyi bulacak. Cuma günü 1 derece daha artacak olan sıcaklık haftasonu aynı şekilde devam edecek.