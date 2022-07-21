Öldüre öldüre Türkiye’ye geliyor! Meteoroloji son dakika il il hava durumu raporu! Bu illerde oturanlar dikkat! Kritik uyarı!

Avrupa'da yüzlerce kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye de uğrayacağı belirtildi. Konu hakkında endişelerin artmasının ardından vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. 2022 sıcak havalar ne zaman gelecek sorusuna cevap almak ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan il il hava durumlarını öğrenmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.