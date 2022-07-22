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Haberler Güncel ÖTV yüzde 10’a düştü! ARAÇ ALACAKLARA 300 bin TL'ye varan indirim! Citroen, Hyundai, Volvo, KİA...İşte Yeni Güncel Fiyatlar!

ÖTV yüzde 10’a düştü! ARAÇ ALACAKLARA 300 bin TL'ye varan indirim! Citroen, Hyundai, Volvo, KİA...İşte Yeni Güncel Fiyatlar!

Geçtiğimiz günlerde torba yasaya dahil edilen elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını yeniden belirleyen kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen oylamada kabul edildi. 2022 güncel araç fiyatları ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
22.07.2022 09:46 - Son Güncelleme: 22.07.2022 09:46
ÖTV yüzde 10’a düştü! ARAÇ ALACAKLARA 300 bin TL’ye varan indirim! Citroen, Hyundai, Volvo, KİA...İşte Yeni Güncel Fiyatlar!

Araba fiyatlarına ilişkin güzel haber geldi! 300 bin liraya varan indirimler olacak, fiyatlar düşecek. Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti. Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte çok sayıda elektrikli otomobil fiyatlarında çok ciddi oranda düşüşler olacak. Düzenleme ile orta sınıftaki elektrikli otomobillerden yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacak. Peki, 2022 elektrikli arabalar ne kadar? Elektrikli araba fiyatları düştü mü? İşte merak edilenler....

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ÖTV yüzde 10’a düştü! ARAÇ ALACAKLARA 300 bin TL’ye varan indirim! Citroen, Hyundai, Volvo, KİA...İşte Yeni Güncel Fiyatlar!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fiyatını daha ulaşılabilir seviyeye çekmesi beklenen düzenleme, hali hazırda bayilerde satılan ve önümüzdeki dönemde de satışa sunulması planlanan birçok elektrikli otomobilin fiyatını da düşürecek.

ÖTV yüzde 10’a düştü! ARAÇ ALACAKLARA 300 bin TL’ye varan indirim! Citroen, Hyundai, Volvo, KİA...İşte Yeni Güncel Fiyatlar!

Elektrikli araçların yeni ÖTV oranlarına bakacak olursak, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrah değeri 700 bin TL'yi aşmayan elektrikli otomobillerin yeni ÖTV oranı yüzde 10 olacak.

ÖTV yüzde 10’a düştü! ARAÇ ALACAKLARA 300 bin TL’ye varan indirim! Citroen, Hyundai, Volvo, KİA...İşte Yeni Güncel Fiyatlar!

Aynı motor gücüne sahip fakat matrah değeri 700 bin TL'yi aşan elektrikli araçların yeni ÖTV oranı ise yüzde 40 olacak.

Motor gücü 160 kW'ı geçen elektrikli otomobillerde ise, matrah değeri 750 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50, aşanlar ise yüzde 60'lık vergi dilimine girecek.

ÖTV yüzde 10’a düştü! ARAÇ ALACAKLARA 300 bin TL’ye varan indirim! Citroen, Hyundai, Volvo, KİA...İşte Yeni Güncel Fiyatlar!

300 BİN TL'LİK İNDİRİM YOLDA


Pazardaki Çinli modeller Skywell ET5 ve Seres 3 ise, ÖTV değişikliğinden en çok etkilenen otomobiller arasında yer alıyor.

Her iki otomobilin de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşerek tüketicisine yaklaşık 300 bin liradan fazla fiyat avantajı sağlayacak.

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