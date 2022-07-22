ÖTV yüzde 10’a düştü! ARAÇ ALACAKLARA 300 bin TL’ye varan indirim! Citroen, Hyundai, Volvo, KİA...İşte Yeni Güncel Fiyatlar!

Araba fiyatlarına ilişkin güzel haber geldi! 300 bin liraya varan indirimler olacak, fiyatlar düşecek. Resmi Gazete'de yayımlandı. Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti. Yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte çok sayıda elektrikli otomobil fiyatlarında çok ciddi oranda düşüşler olacak. Düzenleme ile orta sınıftaki elektrikli otomobillerden yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacak. Peki, 2022 elektrikli arabalar ne kadar? Elektrikli araba fiyatları düştü mü? İşte merak edilenler....