Olası Marmara depreminden etkilenecek 11 il! Uzman isimden korkutan açıklama | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'ndeki olası bir depremin kıyı şeridi ile bölgedeki 11 ili etkilemesini beklediklerini belirtti.
Eyidoğan, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen afet çalıştayı için geldiği Edirne'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara coğrafyasının 2 bin yıllık deprem tarihi olduğunu ifade etti.
MARMARA DEPREMİ 11 İLİ ETKİLEYECEK
Bölgede bir depremin beklendiğine işaret eden Eyidoğan, "Marmara coğrafyasındaki 11 il büyük bir depremde etkilenecek. Son yaşanan 6 Şubat depremi bölge depremiydi, 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde depremler oldu. Marmara içinde 7 ve daha büyük bir deprem beklentisi yıllardır konuşuluyor. Konuyla ilgili bilim insanları çalışmalar yapıyor. Böyle bir beklentimiz var ama tam olarak tarihi ve yeri kesin belli değil ama böyle yüksek bir tehlike var." dedi.
Eyidoğan, Marmara'daki olası depremin İstanbul kadar denize kıyısı olan diğer illeri de etkileyeceğine dikkati çekti.
Bölgede büyük bir nüfusun yaşadığını hatırlatan Eyidoğan, şunları kaydetti:
"Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bir deprem olması durumunda bundan yalnız İstanbul değil, Marmara'daki 11 il etkilenecek. İstanbul ne kadar etkilenecekse Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale de etkilenecek. Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirler etkilenecek. Marmara Bölgesi 30 milyona yakın nüfusu barındırıyor bunun büyük çoğunluğu İstanbul'da"
"AFET FARKINDALIĞI ARTIRILMALI"
Eyidoğan, riski en aza indirebilmek için kurum ve kuruluşların ortak çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.
Afet risklerinin azaltılması sürecinde farkındalığın çok önemli olduğunu dile getiren Eyidoğan, "Toplumun her katmanının bu farkındalığı canlı tutması lazım. Günlük yaşam sürecinde insanlar bazı şeyleri unutabiliyor. Ancak gerek yerel yönetimler gerek mülki idareler gerekse üniversiteler ve akademisyenler bulundukları bölgelerde afetle ilgili önlemleri alıp, halka bilgi vermeliler. Toplum temelli bir afet riski çalışması yapıldığı zaman daha iyi sonuçlar alınıyor." diye konuştu.
Eyidoğan, kentsel dönüşüm ve binaların güçlendirilmesi yoluyla yapıların depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
TÜRKİYE'DE DEPREM RİSKİ YÜKSEK OLAN İLLER HANGİLERİ?
Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alıyor. Bu nedenle ülkenin neredeyse her bölgesi, farklı derecelerde deprem riski altında.
Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) ve Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) gibi büyük fay sistemleri üzerinde yer alan iller, yüksek deprem riski taşımakta.
Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan şehirler, Türkiye'nin en büyük depremlerini yaşamış ve gelecekte de aynı riski taşımaya devam ediyor. Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Düzce, Bolu, Adapazarı, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa, bu fay hattı üzerinde sıralanıyor.
Bu iller geçmişte defalarca şiddetli depremlerin merkez üssü olmuş ve ciddi yıkımlara tanıklık etmiş bölgeler olarak bilinir. Bunun yanı sıra Marmara Bölgesi'ndeki Yalova, Kocaeli ve İstanbul gibi şehirler, nüfus yoğunluğu nedeniyle büyük bir risk altında.
Batı Anadolu Fay Hattı üzerindeki yerleşim yerleri de en az Kuzey Anadolu Fay Hattı kadar tehlike altında. Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Burdur ve Isparta, bu bölgede deprem riski yüksek şehirler arasında yer alıyor. Tarih boyunca pek çok büyük depremin yaşandığı bu illerde, fay hatlarının hareketliliği nedeniyle gelecekte de yüksek şiddetli depremlerin meydana gelebileceği ifade ediliyor.
DEPREM AÇISINDAN AZ RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?
Türkiye'nin bazı bölgeleri ise deprem açısından daha az risk taşıyor. Ülkenin 3. ve 4. derece deprem bölgelerinde yer alan iller, aktif fay hatlarından uzakta bulunuyor ve bu nedenle deprem riski daha düşük.
4. derece deprem bölgesi kabul edilen Karaman, Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bartın, Sinop, Niğde, Edirne, Kırklareli, Konya, Mardin ve Şanlıurfa gibi iller Türkiye'nin en az deprem riski taşıyan şehirleri arasında gösteriliyor. Bu şehirlerde deprem aktivitesi genellikle düşük seviyede ve şiddeti hissedilmeyecek kadar küçük sarsıntılarla sınırlı kalabiliyor.
3. derece deprem bölgelerinde yer alan Sivas, Kayseri, Mersin, Kilis, Ankara, Yozgat, Nevşehir ve Gümüşhane gibi iller de daha düşük riskli bölgeler olarak belirtiliyor.