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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o tarihi işaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 vaka sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırarak 6 Eylül'de okulları açmak istediklerini belirtti. İşte merak edilen tüm detaylar...

17.07.2021 03:33 - Son Güncelleme: 17.07.2021 03:45
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o tarihi işaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor programında soruları yanıtladı.

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Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o tarihi işaret etti

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri için uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi.

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o tarihi işaret etti

Selçuk, Telafide Ben de Varım programının öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına sağladığı katkıya ilişkin soru üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile çocukların yatkın olduğu spor alanlarının belirlendiği bir çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o tarihi işaret etti

Bu program kapsamında da birçok faaliyet düzenlendiğine dikkati çeken Selçuk, okçuluk, satranç, dart gibi etkinliklerde çocukların yetenekli oldukları alanların da ortaya çıktığını anlattı.

Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o tarihi işaret etti

Bakan Selçuk, devam eden Telafide Ben de Varım programına tüm illerde isteyen öğrencilerin diledikleri zaman katılabileceğinin altını çizdi.