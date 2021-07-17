Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o tarihi işaret etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 vaka sayılarının yükselmemesi için özellikle Kurban Bayramı'nda herkesi tedbirlere uymaya çağırarak 6 Eylül'de okulları açmak istediklerini belirtti. İşte merak edilen tüm detaylar...
17.07.2021 03:33
- Son Güncelleme: 17.07.2021 03:45
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor programında soruları yanıtladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri için uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi.