Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o tarihi işaret etti

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri için uygulanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki faaliyetlerin tüm illerde olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, 81 ilin tüm ilçelerinde etkinlikler olduğunu ve yaklaşık 8 milyon öğrencinin bunlara katıldığını söyledi.