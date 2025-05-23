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Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci’den yeni açıklama!
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Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den yeni açıklama!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:54:27

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve kendisini yurtdışına kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'den Türkiye'ye iadesine karar verildi. Yasal sürenin dolmasına rağmen ikili henüz iade edilmezken, şoke edici bir gelişme yaşandı. Aci'nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçti. Yeni açıklamalarda bulunan Aci, "Ben eşime bağlıyım. Yüzüğünü hala parmağımda taşıyorum" dedi. Bu sözlere Aci'nin anne ve babası tepki göstererek, oğullarının yüzüğünü istediler. Şükriye Aci, katıldığı bir programda anlaşmanın perde arkasını anlatarak mal varlığını açıkladı. O anlarda yayına Aci'nin annesi bağlandı. İkili arasında gergin anlar yaşandı.

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