Öğrencilere en az 2.550 TL burs müjdesi! T.C. kimlik numarasının son hanesine göre 3 aylığı topluca hesaplara geçecek. Her ayın altıncı ve onuncu günleri arasında KYK bursları hesaplara yatırılıyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlanmaktadır. Milyonlarca öğrencinin büyük bir heyecanla beklediği burs ve kredi ödeme miktarlarının ne kadar olacağını geçen hafta açıklandı. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında öğrencilere verilecek olan burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olduğunu açıklamıştı.