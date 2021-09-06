Geliyor! Meteoroloji uyardı İstanbul ve birçok il alarma geçti!

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji çok sayıda il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı