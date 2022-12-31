Milli Piyango 200 milyon TL ile neler alınır? İŞTE 200 MİLYON TL İLE YAPILABİECEKLER || Milli Piyango Yılbaşı ikramiyesi ile neler yapılır?
Bir yılbaşı geleneği olan Milli Piyango'da büyük ikramiye heyecanı yaşanıyor. 2023 yılına sayılı saatler kala en sık merak edilenler arasında büyük ikramiye yer aldı. Bu gece açıklanacak olan 200 milyon TL kazananı yılın en talihlisi olarak seneye başlayacak. Peki, 200 milyon lira size çıksaydı neler alırdınız? İşte Milli Piyango 200 milyon TL büyük ikramiyesi ile alabilecekleriniz...
31.12.2022 18:31 - Son Güncelleme: 31.12.2022 18:31
31 Aralık 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, büyük ikramiye size çıksa ilk alacaüınız şey ne olurdu? İşte büyük ikramiye 200 milyon ile alınabilecekler...