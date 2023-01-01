2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || MPİ sıralı tüm biletler isim listesi... 2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR
Yılbaşı özel çekllişi br önceki gün (31 Aralık 2022) gerçekleştirildi. Vatandaşlar Milli Piyango kazanan isim listesini merak ediliyor. İşte 2022- 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tüm biletler numara ve isim sorgulama ekranı...
01.01.2023 08:42 - Son Güncelleme: 01.01.2023 08:50
Yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. Kazanan talihliler bilet numaralarını sorgulamak için arama motorlarına yöneliyor. 2023 yılbaşı isim listesi açıklandı. İşte ikramiye sahibi vatandaşlar için sorgulama ekranı ve 2023 MPİ tüm biletler çekiliş sonuçları...
Milli Piyango Sonuçları canlı yayında açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte, büyük ikramiye, 6530303 numaralı bilete isabet etti. Biletin nereye çıktığı ise dakikalar sonra noter aracılığıyla ilan edildi. Çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango büyük ikramiyesi, 50'şer milyon liradan 4 talihliye bölüştürülmüş oldu.