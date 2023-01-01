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Haberler Güncel 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || MPİ sıralı tüm biletler isim listesi... 2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR

2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || MPİ sıralı tüm biletler isim listesi... 2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR

Yılbaşı özel çekllişi br önceki gün (31 Aralık 2022) gerçekleştirildi. Vatandaşlar Milli Piyango kazanan isim listesini merak ediliyor. İşte 2022- 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tüm biletler numara ve isim sorgulama ekranı...

takvim.com.tr
01.01.2023 08:42 - Son Güncelleme: 01.01.2023 08:50
2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

Yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. Kazanan talihliler bilet numaralarını sorgulamak için arama motorlarına yöneliyor. 2023 yılbaşı isim listesi açıklandı. İşte ikramiye sahibi vatandaşlar için sorgulama ekranı ve 2023 MPİ tüm biletler çekiliş sonuçları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

2022-2023 MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2023 Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi saat 12:30'da başlayıp ve 23:15'te bitti. Milli piyango çekiliş sonuçlarını öğrenmek için biletiniz üzerindeki numaraları "https://www.millipiyangoonline.com/" adresinden sorgulatabilirsiniz.

2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

Milli Piyango Sonuçları canlı yayında açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte, büyük ikramiye, 6530303 numaralı bilete isabet etti. Biletin nereye çıktığı ise dakikalar sonra noter aracılığıyla ilan edildi. Çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango büyük ikramiyesi, 50'şer milyon liradan 4 talihliye bölüştürülmüş oldu.

2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ile amorti rakamları, teselli ikramiyesi ve 20 milyon lirayı kazanan talihliler de belirlendi. İşte, Milli Piyango 2023 yılbaşı bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste bilgileri...

2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR || 2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || 31 Aralık- 1 Ocak MPİ sıralı tüm biletler isim listesi...

20 milyon TL'lik ikramiye 5424303 ve 5839489 numaralı biletlere isabet etti.

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