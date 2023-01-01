2023 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI || MPİ sıralı tüm biletler isim listesi... 2023 yılbaşı çekilişi KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango Sonuçları canlı yayında açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte, büyük ikramiye, 6530303 numaralı bilete isabet etti. Biletin nereye çıktığı ise dakikalar sonra noter aracılığıyla ilan edildi. Çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango büyük ikramiyesi, 50'şer milyon liradan 4 talihliye bölüştürülmüş oldu.