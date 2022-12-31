O Ses Türkiye YILBAŞI 2023 CANLI İZLE || O SES TÜRKİYE YILBAŞI 2023 özel bölüm CANLI - FULL HD tek parça izle! Youtube, TV8 canlı yayın...
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünü canlı izlemek isteyenler aram motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 için araştırmalar hızlandı. Murat Boz, Seda Sayan, Yıldız Tilbe ve Ebru Gündeş gibi usta sanatçıların jüri koltuğunda yer aldığı yarışma programının özel bölümünde birbirinden ünlü konuklar yer alacak. Cemal Can Canseven, Danla Biliç, Cemre Baysel, Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Melis Sezen ve daha birçok ünlü yarışmacı programda çeşitli şarkıları seslendirecek. İşte, O Ses Türkiye 2023 özel bölüm canlı yayın izleme linki...
O Ses türkiye Yılbaşı heyecanla bekleniyor. Yarışmayı canlı izlemek isteyenler konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı 2023 programı canlı yayın linki...
2023 O SES TÜRKİYE KONUKLARI KİMLER?
2023 O Ses Türkiye Yılbaşı konukları merak ediliyordu. Sosyal medyada gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberi sonrasında, bu sene hangi konukların yer alacağı belli oldu.
O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programına, Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora konuk olacak.
ESER VE BERFU YENENLER'DEN ÖZEL GÖSTERİ
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak. Programda ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.