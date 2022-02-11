O ilde 50 yıllık çile sona erdi! Ulaşım 5 dakikaya düştü! Sırada ikinci kısmı var...
5 Şubat günü Başkan Erdoğan tarafından açılışı yapılan Teoman Duralı tünelleri, köprülü kavşak ve sahil yolu, Filyos'a kadar devam edecek. Proje ile birlikte Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı. 50 yıllık çile sona ererek, 40 dakikada geçilen güzergah böylece 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi.
Zonguldak'ta açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Teoman Duralı tünelleri, köprülü kavşak ve sahil yolu, Filyos'a kadar devam edecek. Üç etap halinde tamamlanması planlanan yolun ikinci etabının Kilimli ilçesinden Muslu beldesine, üçüncü etabının ise Muslu'dan Filyos'a ulaşacak şekilde tamamlanması bekleniyor.
Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen bin 546 metrelik Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metrelik Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metrelik Uzunkum Tüneli ve 382 metrelik Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü kavşakları bulunuyor.
GÜZERGAH 4,5 KİLOMETRE KISALDI
Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi.