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Haberler Güncel Netflix, İstanbul'un işgaline övgüler düzdü! 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' paylaşımı büyük tepki çekti...

Netflix, İstanbul'un işgaline övgüler düzdü! 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' paylaşımı büyük tepki çekti...

İnternet üzerinden yayınladığı dizi ve filmlerle dünya genelinde milyonlarca eve giren, uyuşturucu ve eşcinsellik ögelerini normalleştirmeye çalışıp toplumu bu bağlamda dizayn etmeye çalışan Netflix bir skandala daha imza attı. Toplumsal değerlerimizi hedef almaktan geri durmayan ABD merkezli yayın platformu bu kez de İstanbul'un işgaline övgüler düzdü.

11.02.2022 19:06 - Son Güncelleme: 11.02.2022 19:33
Netflix, İstanbul’un işgaline övgüler düzdü! ’Pera Palas’ta Gece Yarısı’ paylaşımı büyük tepki çekti...

Netflix Türkiye, 3 Mart'ta izleyicilerle buluşacak yeni yapımı "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin ilk fragmanını Twitter hesabından yayımladı.

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Netflix, İstanbul’un işgaline övgüler düzdü! ’Pera Palas’ta Gece Yarısı’ paylaşımı büyük tepki çekti...

Netflix'in yeni dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' 2022'den 1919 yılına giderek Atatürk'e düzenlenen bir komployu engellemeye çalışan bir gencin maceralarını konu ediniyor.

Netflix, İstanbul’un işgaline övgüler düzdü! ’Pera Palas’ta Gece Yarısı’ paylaşımı büyük tepki çekti...

Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer, Clare Louise Frost, Engin Hepileri, Yasemin Szawloski, James Chalmers ve Jordan J Gallagher gibi tanınmış oyuncular yer alıyor.

Netflix, İstanbul’un işgaline övgüler düzdü! ’Pera Palas’ta Gece Yarısı’ paylaşımı büyük tepki çekti...

NETFLIX, İŞGAL ALTINDAKİ İSTANBUL'A ÖZLEM DUYUYOR!
Netflix dizinin fragmanını yayınladıktan sonra bir kullanıcıya verdiği yanıtla tepkilerin hedefi oldu.

Netflix, İstanbul’un işgaline övgüler düzdü! ’Pera Palas’ta Gece Yarısı’ paylaşımı büyük tepki çekti...

Yeni dizisinin fragmanı için "Kendini 1919'da bulmak… Keşke benim de başıma gelse" deyince kullanıcılar öfkelendi.

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