Netflix, İstanbul'un işgaline övgüler düzdü! 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' paylaşımı büyük tepki çekti...
İnternet üzerinden yayınladığı dizi ve filmlerle dünya genelinde milyonlarca eve giren, uyuşturucu ve eşcinsellik ögelerini normalleştirmeye çalışıp toplumu bu bağlamda dizayn etmeye çalışan Netflix bir skandala daha imza attı. Toplumsal değerlerimizi hedef almaktan geri durmayan ABD merkezli yayın platformu bu kez de İstanbul'un işgaline övgüler düzdü.
11.02.2022 19:06
- Son Güncelleme: 11.02.2022 19:33
Netflix Türkiye, 3 Mart'ta izleyicilerle buluşacak yeni yapımı "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin ilk fragmanını Twitter hesabından yayımladı.
Netflix'in yeni dizisi 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' 2022'den 1919 yılına giderek Atatürk'e düzenlenen bir komployu engellemeye çalışan bir gencin maceralarını konu ediniyor.
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Netflix dizinin fragmanını yayınladıktan sonra bir kullanıcıya verdiği yanıtla tepkilerin hedefi oldu.