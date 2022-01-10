Nüfus müdürlüklerinden yapılacak! Maliyeti düşüyor: Yeni kimliklerde... Bakanlıktan son dakika açıklama geldi bugün başladı!

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde kırtasiyeciliğin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler hızlı bir şekilde online olarak yapılabilecek.