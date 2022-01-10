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Nüfus müdürlüklerinden yapılacak! Maliyeti düşüyor: Yeni kimliklerde... Bakanlıktan son dakika açıklama geldi bugün başladı!

Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını oluşturan T.C Kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemine 50 ilde başlanıyor. Nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılacak. Türkiye'de bankacılık ve e-Devlet uygulamaları ve daha birçok alanda elektronik imza uygulamasına geçildi. Vatandaşlar T.C Kimlik kartlarına e-İmza yüklemesi yaptıktan sonra işlemlerini hızlı bir şekilde online olarak yapabilecek. Yeni nesil kimlik kartı hem sürücü belgesi olarak kullanılabecek hem de -İmza olarak... İşte detaylar...

10.01.2022 09:17 - Son Güncelleme: 10.01.2022 09:17
Nüfus müdürlüklerinden yapılacak! Maliyeti düşüyor: Yeni kimliklerde... Bakanlıktan son dakika açıklama geldi bugün başladı!

Kimliklerde yeni dönem 10 Ocak'ta başlıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Zonguldak olmak üzere toplam 50 ilde nüfus müdürlerinden yapılacak.

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Nüfus müdürlüklerinden yapılacak! Maliyeti düşüyor: Yeni kimliklerde... Bakanlıktan son dakika açıklama geldi bugün başladı!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü hali hazırda 21 Eylül 2020 tarihinde Hayat Kimliğinle Kolay projesini hayata geçirmişti. Şimdi de projenin ikinci adımını oluşturan T.C Kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemine başlanıyor.

Nüfus müdürlüklerinden yapılacak! Maliyeti düşüyor: Yeni kimliklerde... Bakanlıktan son dakika açıklama geldi bugün başladı!

Nüfusmatiklerde 50 ilde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından ardından kısa sürede ülke genelinde Nüfus Müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek.

Nüfus müdürlüklerinden yapılacak! Maliyeti düşüyor: Yeni kimliklerde... Bakanlıktan son dakika açıklama geldi bugün başladı!

ZAMAN VE MALİYETTEN TASARRUF SAĞLANACAK

Günümüzde elektronik ortamın çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanması ile birlikte bankacılık ve finans, noterlik, tapu ve kadastro, sağlık, gümrük, hukuk, sigortacılık gibi pek çok alanda e-İmza önemli bir yer tutuyor.!

Nüfus müdürlüklerinden yapılacak! Maliyeti düşüyor: Yeni kimliklerde... Bakanlıktan son dakika açıklama geldi bugün başladı!

e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde kırtasiyeciliğin azaltılması ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi sayesinde işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler hızlı bir şekilde online olarak yapılabilecek.

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