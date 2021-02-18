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Normalleşmeyle birlikte açılacak restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? TSE belirledi

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mart ayı itibarıyla yeniden normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı. Normalleşme süreciyle birlikte sokağa çıkma yasaklarının kademeli olarak kalkacağı bildirilirken, kafe ve restoranlar da önümüzdeki günlerde açılacak. Peki restoran ve kafeler hangi önlemler ile açılacak? Türk Standartlar Enstitüsü belirledi...

18.02.2021 09:03 - Son Güncelleme: 18.02.2021 09:03
Normalleşmeyle birlikte açılacak restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? TSE belirledi

Restoran, lokanta ve kafeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece paket servis hizmeti veriyor.

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Normalleşmeyle birlikte açılacak restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? TSE belirledi

Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemleri belirledi. İşte o önlemler...

Normalleşmeyle birlikte açılacak restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? TSE belirledi

Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.

Normalleşmeyle birlikte açılacak restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? TSE belirledi

Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek.

Normalleşmeyle birlikte açılacak restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? TSE belirledi

Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.