Normalleşmeyle birlikte açılacak restoran ve kafelerde hangi önlemler alınacak? TSE belirledi

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada mart ayı itibarıyla yeniden normalleşme sürecinin başlayacağını açıkladı. Normalleşme süreciyle birlikte sokağa çıkma yasaklarının kademeli olarak kalkacağı bildirilirken, kafe ve restoranlar da önümüzdeki günlerde açılacak. Peki restoran ve kafeler hangi önlemler ile açılacak? Türk Standartlar Enstitüsü belirledi...

18.02.2021 09:03 - Son Güncelleme: 18.02.2021 09:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





