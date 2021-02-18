Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Yunanistan'da Oruç Reis'ten sonra Çeşme paniği!
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in çalışmaları ile başlayan Yunanistan ile yaşanan gerilim sürüyor. 'Oruç Reis' krizinin hala tartışıldığı Atina'da şimdi de 'Çeşme' endişesi başladı. Son dakika haberine göre, Türkiye'nin Çeşme araştırma gemisi için Navtex ilan etmesi Atina'yı telaşlandırdı.
18.02.2021 09:36
- Son Güncelleme: 18.02.2021 09:36
Yunan 'Ta Nea' gazetesinde yer alan bir yorumda, 'Çeşme' ile ilgili Navtex'in, Türkiye'nin 11 Şubat'ta Atina'da 'Dostluk Forumu' adıyla; Yunan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa (telekonferans) ve Kıbrıs Rum yönetimi dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya tepki olarak yayınlandığı iddia edildi.