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Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Yunanistan'da Oruç Reis'ten sonra Çeşme paniği!

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'in çalışmaları ile başlayan Yunanistan ile yaşanan gerilim sürüyor. 'Oruç Reis' krizinin hala tartışıldığı Atina'da şimdi de 'Çeşme' endişesi başladı. Son dakika haberine göre, Türkiye'nin Çeşme araştırma gemisi için Navtex ilan etmesi Atina'yı telaşlandırdı.

18.02.2021 09:36 - Son Güncelleme: 18.02.2021 09:36
Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Yunanistan'da Oruç Reis'ten sonra Çeşme paniği!

Yunan Deniz Kuvvetleri'nin 'her olasılığa karşı hazırlıklı olduğu' belirtilen Yunan medyasındaki haberlerde "Türk oşinografi gemisi, ilgili Navtex'te belirtilen bölgeye gidecek mi, gitmesi halinde Türk savaş gemileri tarafından refakat edilecek mi sorularına cevap aranıyor" denildi.

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Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Yunanistan'da Oruç Reis'ten sonra Çeşme paniği!

Aynı haberlerde, söz konusu bölgeye gitmesi halinde bile Çeşme'nin deniz dibinde değil, sadece su seviyesinde ölçümler yapacağı belirtilmekle birlikte, bunun yine de 'tahrik' teşkil ettiği öne sürüldü.

Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Yunanistan'da Oruç Reis'ten sonra Çeşme paniği!

'O FORUMA YANIT' İDDİASI
Yunan medyasında iki ülke heyetleri arasında istikşafi görüşmelerin devam ettiği bir sırada, Türkiye'nin söz konusu Navtex ilanının nedenleri de tartışılıyor.

Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Yunanistan'da Oruç Reis'ten sonra Çeşme paniği!

Yunan 'Ta Nea' gazetesinde yer alan bir yorumda, 'Çeşme' ile ilgili Navtex'in, Türkiye'nin 11 Şubat'ta Atina'da 'Dostluk Forumu' adıyla; Yunan, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa (telekonferans) ve Kıbrıs Rum yönetimi dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya tepki olarak yayınlandığı iddia edildi.

Doğu Akdeniz'de hareketli saatler! Yunanistan'da Oruç Reis'ten sonra Çeşme paniği!

Hürriyet'te yer alan habere göre, Söz konusu yorumda, istikşafi görüşmelerin 62'nci turunun mart başlarında Atina'da yapılmasının beklendiği bir sırada, Yunanistan hükümeti, 'Dostluk Forumu'nu düzenlemek için iyi zamanlama yapmamakla eleştirildi.