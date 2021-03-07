Normalleşmenin ilk günlerinden korkutan açıklama! O illerde ciddi artış! Önümüzdeki ay maalesef...
Türkiye koronavirüs belasından kurtulmanın yollarını ararken son 4 aydır uygulanan sıkı tedbirler 1 Mart itibarıyla esnetilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka yoğunluğu haritasına göre renk kodlarına ayrılan illerde kademe kademe normalleşme başladı. Tam her şey normale dönüyor derken geçtiğimiz haftanın vaka yoğunluğu haritasında bazı illerde ciddi artışlar olduğu görüldü. Kısıtlamaların kalktığı ilk cumartesi sokaklar doldu. Trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı. Tabloyu değerlendiren uzmanlar ise önümüzdeki ay için korkutan bir açıklama yaptı.
Kontrollü normalleşmeye geçilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin risk grubunu belirlemede en önemli kriterlerden biri olan 100 bin nüfus başına düşen haftalık vaka sayılarını açıkladı. 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında, bir önceki 20-26 şubat tarihlerine ilişkin tabloya göre 65 ilde 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı artarken, sadece 16 ilde düşüş görüldü. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısını açıkladı. 27 Şubat- 5 Mart tarihlerini kapsayan verilere göre, 16 ilde vaka sayılarında 20-26 Şubat haftasına göre düşüşler yaşanırken, 65 ilde vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Vaka insidansında geçtiğimiz hafta 301.76 vaka ile ilk sırada yer alan Ordu, bu hafta vaka sayısını 280,27'ye indirdi. Türkiye ortalamasına göre 100 bin nüfusa düşen vaka sayısında ilk sıralarda yer alan Karadeniz illerinden Rize ve Trabzon'da da kısmi bir düşüş dikkati çekti.
CİDDİ ARTIŞ
Rize'de de vaka sayısı 213.10'dan, 208.21'e, Trabzon'da ise 239.52'den 226.14'e indi. Samsun, Giresun'da ise vaka artışı devam etti. Samsun, her 100 bin kişiye düşen 348,36 vaka ile son haftanın zirvesindeki il oldu. Buna göre geçtiğimiz hafta ülke genelinde 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı açısından zirvedeki ilk beş il, Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon şeklinde sıralandı. Tabloya göre, megakent İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 89.90'dan, 111.57'e yükseldi. Yüksek risk kategorisinde yer alan İstanbul bu vaka sayısı ile yönünü yüksek riskli illere doğru çevirirken, başkent Ankara'da da vakaların artışa geçtiği görüldü. Ankara'da her yüz bin nüfusta görülen haftalık vaka sayısı 39,84'den, 54,83'yükseldi. İzmir'de de vaka sayısı 53,42'den, 66,47'ye çıktı.
27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında 65 ilde 100 bin nüfusa düşen haftalık vaka sayısı artarken, 16 ilde vaka sayılarında düşüş yaşandı. Haftalık vaka sayısı en düşük iller sırasıyla 5.31 vaka ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8.87 ile Batman, 10.88 ile Mardin ve 12.08 vaka ile Siirt oldu. Bakanlığın açıkladığı tabloya göre, bir önceki haftaya göre vaka sayısı azalan iller şöyle sıralanıyor: Yozgat, Uşak, Tunceli, Trabzon, Sivas, Siirt, Rize, Ordu, Nevşehir, Karaman, Erzincan, Elazığ, Düzce, Çankırı, Burdur ve Bolu.
UŞAK'TA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Bakanlığın daha önce açıkladığı illere göre risk durumu haritasında "düşük riskli" olarak kategorize edilen 14 ilin 12'sinde bu hafta vaka sayılarında artışlar yaşanırken, vaka sayılarını düşüren iller ise sadece Siirt ve Uşak oldu. Uşak, 20-26 Şubat haftasında 18.40 olan haftalık vaka sayısını 10.83'e düşürürken, Siirt ise vaka sayısını 16.35'ten 12.08'e çekti.