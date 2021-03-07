Normalleşmenin ilk günlerinden korkutan açıklama! O illerde ciddi artış! Önümüzdeki ay maalesef...

CİDDİ ARTIŞ

Rize'de de vaka sayısı 213.10'dan, 208.21'e, Trabzon'da ise 239.52'den 226.14'e indi. Samsun, Giresun'da ise vaka artışı devam etti. Samsun, her 100 bin kişiye düşen 348,36 vaka ile son haftanın zirvesindeki il oldu. Buna göre geçtiğimiz hafta ülke genelinde 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı açısından zirvedeki ilk beş il, Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon şeklinde sıralandı. Tabloya göre, megakent İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 89.90'dan, 111.57'e yükseldi. Yüksek risk kategorisinde yer alan İstanbul bu vaka sayısı ile yönünü yüksek riskli illere doğru çevirirken, başkent Ankara'da da vakaların artışa geçtiği görüldü. Ankara'da her yüz bin nüfusta görülen haftalık vaka sayısı 39,84'den, 54,83'yükseldi. İzmir'de de vaka sayısı 53,42'den, 66,47'ye çıktı.