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Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması var? İşte o liste...

Son dakika haberine göre koronavirüste normalleşme süreciyle birlikte bazı illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması son buldu, bazı illerde ise sürüyor. Cumartesi akşam saat 21.00'de başlayan kısıtlama düşük ve orta riskli illerde bu sabah saat 05.00'te son bulurken, yüksek ve çok yüksek riskli iller kapsamında bulunan şehirlerde ise devam ediyor. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi illerde sokağa çıkılabiliyor? İşte 7 Mart Pazar 2021 güncel sokak kısıtlaması olan ve olmayan iller listesi...

07.03.2021 08:08 - Son Güncelleme: 07.03.2021 08:08
Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması var? İşte o liste...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kontrollü normalleşme ve yerinde karar dönemiyle birlikte yeniden düzenlendi. Hafta başı yapılan kabine toplantısının ardından illerin risk grubuna göre belirlendi. Buna göre herkes 7 Mart Pazar günü sokak kısıtlamasının hangi illerde uygulanacağını merak etmeye başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması var? İşte o liste...

KISITLAMA BAŞLADI
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma yasağı bugün akşam 21.00'den pazar gününün tamamını kapsayarak pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek.

Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması var? İşte o liste...

SOKAK KISITLAMASI UYGULANACAK İLLER
İllerde belirlenen risk gruplarına göre düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İşte o iller:

Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması var? İşte o liste...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması var? İşte o liste...

ÇOK YÜKSEK İLLER (KIRMIZI)
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

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