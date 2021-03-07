Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? Hangi illerde sokağa çıkma kısıtlaması var? İşte o liste...

Son dakika haberine göre koronavirüste normalleşme süreciyle birlikte bazı illerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması son buldu, bazı illerde ise sürüyor. Cumartesi akşam saat 21.00'de başlayan kısıtlama düşük ve orta riskli illerde bu sabah saat 05.00'te son bulurken, yüksek ve çok yüksek riskli iller kapsamında bulunan şehirlerde ise devam ediyor. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? Hangi illerde sokağa çıkılabiliyor? İşte 7 Mart Pazar 2021 güncel sokak kısıtlaması olan ve olmayan iller listesi...

07.03.2021 08:08 - Son Güncelleme: 07.03.2021 08:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





