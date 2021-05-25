Normalleşme için 2 önemli tarih! Koronavirüsle mücadelede yeni sistem: Sinema, konser, tiyatro...

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı 17 günlük tam kapanmayı başarılı bir şekilde bitirip kademeli normalleşmeye geçti. Son verilere göre koronavirüste 6 ayın en düşük rakamları görüldü. Tam açılmaya ne zaman geçilecek? Sinema, konser ve tiyatrolar ne zaman açılacak? sorularının yanıtları aranırken hükümet tarafından yeni bir sistem gündemde. Söz konusu yeni sistemde aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık var. İşte detaylar…

25.05.2021 07:39 - Son Güncelleme: 25.05.2021 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





