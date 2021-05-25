Normalleşme için 2 önemli tarih! Koronavirüsle mücadelede yeni sistem: Sinema, konser, tiyatro...
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında uyguladığı 17 günlük tam kapanmayı başarılı bir şekilde bitirip kademeli normalleşmeye geçti. Son verilere göre koronavirüste 6 ayın en düşük rakamları görüldü. Tam açılmaya ne zaman geçilecek? Sinema, konser ve tiyatrolar ne zaman açılacak? sorularının yanıtları aranırken hükümet tarafından yeni bir sistem gündemde. Söz konusu yeni sistemde aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık var. İşte detaylar…
25.05.2021 07:39
- Son Güncelleme: 25.05.2021 07:39
Son dakika haberi… Türkiye'de, arka arkaya alınan kararlar ve 20 güne yakın tam kapanma ile salgının üçüncü dalgası kontrol altına alındı. Son 6 ayın en düşük rakamlarına ulaşıldı.
Günlük testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 4'lere geriledi. En son ocak ayında bu rakam yüzde 5 olarak hesaplanmıştı. Ağır hasta sayıları yüzde 50 düştü. Aktif hasta sayıları 120 bine, salgının yayılma hızı 0.9'a geriledi.
AŞILAMA KAMPANYASI: Türkiye, önümüzdeki aylarda enerjisini salgınla mücadelede bağışıklığı artırıp sonbahara rahat girilmesine harcayacak. Bunun için maske, mesafe ve tüm denetimler sıkı bir şekilde devam ederken önümüzdeki haftayla birlikte aşılama konusunda tam bir seferberlik başlatılacak.
Uğur Şahin'in verdiği söze paralel olarak yarından itibaren 14.5 milyon doz BioNTech aşısının (tamamı önümüzdeki ayın ilk iki haftasında gelmiş olacak) sevkiyatı başlayacak.
GÜNDE 1 MİLYON, AYDA 30 MİLYON: Sağlık Bakanlığı günde en az 1 milyon doz aşının yapılabilmesi için gerekli hazırlıklara başladı. Bin 500 devlet ve özel hastanenin yanısıra aile sağlık merkezleri de devreye sokulacak.