"Denizkurdu 2021" tatbikatı 25 bin 500 personelin katılımıyla bugün başlıyor
Deniz Kuvvetleri, bugüne kadarki en geniş kapsamlı tatbikat için Ege ve Doğu Akdeniz'e açılıyor. "Denizkurdu 2021" tatbikatı, 25 bin 500 personelin katılımıyla bugün başlayacak. Denizkurdu 2021 tatbikatı, stratejik seviyede harekâta hazırlık unsurları içeriyor. Birlik ve timlerin su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, elektronik harp, denizaltıdan personel kurtarma yetkinliği onlardan birkaçı.
25.05.2021 09:13
- Son Güncelleme: 25.05.2021 09:14
Ege'de ve Akdeniz'de, enerji kaynakları nedeniyle zaman zaman sular ısınıyor. Deniz Kuvvetleri, bu haklı mücadelede Türkiye için en önemli güçlerden biri.
Donanma, mart ayındaki "Mavi Vatan" tatbikatından sonra, "Denizkurdu 2021" ile yine Ege ve Doğu Akdeniz'e açılıyor.
25 BİN 500 PERSONEL SAHADA OLACAK
Tatbikata 132 gemi, 10 Denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katılacak.
Kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra, 10 kamu kurumu ve Türk Kızılayı ile işbirliği test edilecek.
Bu destekle 25 bin 500 personelin sahada olması öngörülüyor.