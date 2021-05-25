"Denizkurdu 2021" tatbikatı 25 bin 500 personelin katılımıyla bugün başlıyor

Deniz Kuvvetleri, bugüne kadarki en geniş kapsamlı tatbikat için Ege ve Doğu Akdeniz'e açılıyor. "Denizkurdu 2021" tatbikatı, 25 bin 500 personelin katılımıyla bugün başlayacak. Denizkurdu 2021 tatbikatı, stratejik seviyede harekâta hazırlık unsurları içeriyor. Birlik ve timlerin su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, elektronik harp, denizaltıdan personel kurtarma yetkinliği onlardan birkaçı.

25.05.2021 09:13 - Son Güncelleme: 25.05.2021 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





