CHP'li İBB'nin skandalı o raporda ortaya çıktı! 3'üncü Ahmet Çeşmesi'nin maketine 61 bin lira harcamışlar!

"Belediyenin ortağı olduğu şirketlerin yönetim kurulu üye sayısı 2019'da 359 kişi iken, 2020'de ise bu sayı 460'a yükseltilerek 101 yeni Yönetim Kurulu üyeliği oluşturulmuştur. Bu artışın, hukuki ve idari hiçbir izahı bulunmamaktadır. Şirketlerin mevcut üye sayısının yüksek olduğundan şikayet edilirken, pandemi sürecinde faaliyetleri azalan Belediyenin 28 şirketinden 27 şirketinde Yönetim Kurulu üye sayısı artırılmıştır. Belediyenin 28 şirketi 460 Yönetim Kurulu üyesi ile yönetilmektedir." Yapılan tespitlerde 460'ya yükselen yönetim kurulu üye sayı dikkat çekilirken, yönetim kurulu üyeleri olarak CHP'nin eski belediye başkan adayları, eski ilçe başkanları ve eski il yönetim kurulu üyelerine verildiği görüldü.