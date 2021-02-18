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Normalleşme hangi illerden başlayacak? Normalleşme ne zaman olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoran, yüz yüze eğitim…

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için hükümet bir dizi tedbirleri uygulamaya almıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim ve kafe, restoranların kapatılması gibi kararlar verilmişti. Türkiye, koronavirüs tedbirlerinin ne zaman esnetileceğini merak ederken Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında önemli bir açıklama geldi. Erdoğan koronavirüs vakalarına göre kademe kademe normalleşmeye geçileceğini söyledi. Peki normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte detaylar…

18.02.2021 13:22 - Son Güncelleme: 18.02.2021 13:40
Normalleşme hangi illerden başlayacak? Normalleşme ne zaman olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoran, yüz yüze eğitim…

Başkan Erdoğan son Kabine toplantısında milyonların merakla beklediği kısıtlama kararlarına ilişkin önemli detaylar paylaştı. Açıklamalar ışığında il bazında normalleşmenin ilk aday illeri ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre belli oldu.

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Normalleşme hangi illerden başlayacak? Normalleşme ne zaman olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoran, yüz yüze eğitim…

Koronavirüs ile mücadelede yol haritasına dair flaş kararları açıkladı. Kafe ve restoranların açılıp açılmayacağını sorusuna açıklık getirdi.

Normalleşme hangi illerden başlayacak? Normalleşme ne zaman olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoran, yüz yüze eğitim…

Erdoğan, toplantı sonrası özetle şunları söyledi:
5 MİLYON 700 BİN AŞI:
Şu anda 5,5 milyonun üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. 1. aşı gruplarının kapsamı genişletilirken, ikinci aşı sürecine başlandı. Hali hazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yerli aşıyı yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.

Normalleşme hangi illerden başlayacak? Normalleşme ne zaman olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoran, yüz yüze eğitim…

4 AYRI GRUP:
Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

Normalleşme hangi illerden başlayacak? Normalleşme ne zaman olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoran, yüz yüze eğitim…

İLK BU İLLERDE KISITLAMALAR KALKACAK
Başkan Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi. Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5'te yer alan kentlerden...