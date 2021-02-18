Normalleşme hangi illerden başlayacak? Normalleşme ne zaman olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoran, yüz yüze eğitim…

İLK BU İLLERDE KISITLAMALAR KALKACAK

Başkan Erdoğan, "İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." dedi. Düşük riskli şehirler içerisinde Van ilk 5'te yer alan kentlerden...