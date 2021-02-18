Normalleşme hangi illerden başlayacak? Normalleşme ne zaman olacak? Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoran, yüz yüze eğitim…
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için hükümet bir dizi tedbirleri uygulamaya almıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim ve kafe, restoranların kapatılması gibi kararlar verilmişti. Türkiye, koronavirüs tedbirlerinin ne zaman esnetileceğini merak ederken Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrasında önemli bir açıklama geldi. Erdoğan koronavirüs vakalarına göre kademe kademe normalleşmeye geçileceğini söyledi. Peki normalleşme hangi illerden başlayacak? İşte detaylar…
18.02.2021 13:22
- Son Güncelleme: 18.02.2021 13:40
Erdoğan, toplantı sonrası özetle şunları söyledi:
5 MİLYON 700 BİN AŞI:
Şu anda 5,5 milyonun üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. 1. aşı gruplarının kapsamı genişletilirken, ikinci aşı sürecine başlandı. Hali hazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yerli aşıyı yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.