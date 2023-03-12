Nisan ayını bir eli yağda bir eli balda geçirecek burçlar açıklandı! 5 burç çok para kazanacak! Bu tarihi not edin! Koç, Terazi...

2023'ÜN ÖNEMLİ TARİHLERİ VE YILIN ŞANSLI BURÇLARI

2023'de tutulmalar gerçekten çok önemli. Tutulmaların yaşanacağı tarihlerde kadersel etkiler bulunuyor. Bu sene Koç-Terazi aksında yoğun tutulmalar var. Bu da Koç ve Terazi burçlarının hayatlarında büyük değişim ve dönüşüm yaşayacaklarını gösteriyor.

Tutulma nisanın sonu ve mayısın ilk haftası meydana geliyor. Ve nisan ayında Jüpiter ve Rahu kavuşuyor. Bu kavuşma nisan ayının bütün dünyada ve bizde çok önemli gelişmelere gebe olabileceğini, finansal sistemde muazzam değişiklikler olabileceğini de savaşlara açık bir süreç olduğunu gösteriyor.