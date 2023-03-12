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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ı ziyaret etti: Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'ın Defne ilçesinde sahra hastanesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz" dedi.

12.03.2023 21:34 - Son Güncelleme: 12.03.2023 21:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay’ı ziyaret etti: Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay’ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'ın Defne ilçesinde sahra hastanesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay’ı ziyaret etti: Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay’ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

"Hatay bu deprem afetinde en çok yıkımı yaşadığımız, en çok can kaybına uğradığımız yer.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay’ı ziyaret etti: Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay’ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay’ı ziyaret etti: Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay’ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Artık enkazları kaldırma ve yeni binaları inşa etme safhasına geldik.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay’ı ziyaret etti: Hem kalbimizle hem gözümüzle hem ziyaretlerimizle Hatay’ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.

Tek bir vatandaşımızı mağdur etmeden bu süreci tamamlayacağız. Bir yıl içinde Hatay ve ilçelerini ayağa kaldırmayı planlıyoruz.

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