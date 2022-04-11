Nisan ayında kar yağışı! Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’un yanı başında kar yağışı başladı! İstanbul’a kar yağacak mı?
Meteoroloji günlerdir yaşanan yaz havasının yerini soğuk havaya bırakacağını, kar yağışının görüleceğini açıklamıştı. Hava sıcaklıklarının 12 derece birden düşmesi ile birlikte İstanbul'un hemen yanı başında kar yağışı başladı. Peki soğuk hava ne zamana kadar devam edecek? İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve Sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
NİSAN AYINDA KAR ALARMI
Meteoroloji'nin açıklamasında "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni açıklamada Karadeniz Bölgesi'ne kuvvetli Yağış uyarısında bulunuldu.
METEOROLOJİ'DEN YENİ AÇIKLAMA
İşte Meteoroloji'nin açıklaması...
Bu akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane) kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.