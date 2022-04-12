RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel Karadeniz'deki 4,4 büyüklüğündeki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı...

Karadeniz'deki 4,4 büyüklüğündeki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı...

Akşam saatlerinde Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hiseddilen sarsıntının ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklamalarda bulundu. Depremin beklenen bir deprem olmadığını söyleyen Ersoy, "Biz büyük depremi Marmara bölgesinde bekliyoruz. Ama Karadeniz'deki bu deprem bir yıkım çağrıştırmıyor" şeklinde konuştu.

12.04.2022 01:02 - Son Güncelleme: 12.04.2022 01:03
Karadeniz’deki 4,4 büyüklüğündeki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı...

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında Karadeniz'de yaşanan 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Karadeniz’deki 4,4 büyüklüğündeki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı...

İşte Ersoy'un açıklamalarından satır başları;

Karadeniz’deki 4,4 büyüklüğündeki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı...

Beklenen bir deprem değildi. Burada sismik aktivite yoğun değil. Geçen sene de buna benzer bir deprem olmuştu. Tarihsel süreç içinde büyük bir deprem olsa zaten bunu bilirdik.

Karadeniz’deki 4,4 büyüklüğündeki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı...

İSTANBUL DEPREMİNİ ETKİLEMEZ
Bu depremin İstanbul ve Zonguldak gibi yerlerde tehlike yaratmasını beklemiyorum. Marmara'da beklenen büyük depremle de bir ilgisi yok.

Karadeniz’deki 4,4 büyüklüğündeki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı...

Deprem hissedilebilir ve kaygı duyulabilecek bir deprem. Bazen çürük dediğimiz zeminler üzerine yapılan evlerde deprem dalgalarını çok daha yakından hissederiz.

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