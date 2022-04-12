Karadeniz'deki 4,4 büyüklüğündeki deprem büyük İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı...
Akşam saatlerinde Karadeniz'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'da da hiseddilen sarsıntının ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklamalarda bulundu. Depremin beklenen bir deprem olmadığını söyleyen Ersoy, "Biz büyük depremi Marmara bölgesinde bekliyoruz. Ama Karadeniz'deki bu deprem bir yıkım çağrıştırmıyor" şeklinde konuştu.
12.04.2022 01:02 - Son Güncelleme: 12.04.2022 01:03
Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber ekranlarında Karadeniz'de yaşanan 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.