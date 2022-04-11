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Avrupa'nın en büyüğü olacak Kalyon Karapınar GES ile Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak!

Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES, yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın elektriğini karşılayacak. Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES tamamlandığında Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinde önemli bir eşik atlamasını sağlayacak.

11.04.2022 16:24 - Son Güncelleme: 11.04.2022 16:34
Avrupa’nın en büyüğü olacak Kalyon Karapınar GES ile Türkiye’de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20’ye çıkacak!

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonunu azaltarak katkı sağlayacağını bildirdi.

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Avrupa’nın en büyüğü olacak Kalyon Karapınar GES ile Türkiye’de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20’ye çıkacak!

Altunyaldız, Konya'da yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES'te gelinen durumu anlattı.

Avrupa’nın en büyüğü olacak Kalyon Karapınar GES ile Türkiye’de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20’ye çıkacak!

Kurulu gücün 628 megavata ulaştığı santralde, 812 bin 303 megavatsaatlik üretimin gerçekleştirildiğini aktaran Altunyaldız, toplam kurulu gücü 1300 megavat olacak santralde, 3,5 milyon güneş panelinin kullanılacağını anımsattı.

Avrupa’nın en büyüğü olacak Kalyon Karapınar GES ile Türkiye’de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20’ye çıkacak!

Altunyaldız, Karapınar GES'in tamamlandığında 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES tamamlandığında ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinde önemli bir eşik atlamamıza katkı sağlayacak.

Avrupa’nın en büyüğü olacak Kalyon Karapınar GES ile Türkiye’de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20’ye çıkacak!

2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alan üzerine kurulu Karapınar GES, tamamlandığında ülkemizin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20'ye çıkaracak." diye konuştu.

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