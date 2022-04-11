Avrupa’nın en büyüğü olacak Kalyon Karapınar GES ile Türkiye’de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20’ye çıkacak!

Altunyaldız, Karapınar GES'in tamamlandığında 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES tamamlandığında ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinde önemli bir eşik atlamamıza katkı sağlayacak.