Avrupa'nın en büyüğü olacak Kalyon Karapınar GES ile Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak!
Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES, yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın elektriğini karşılayacak. Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES tamamlandığında Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinde önemli bir eşik atlamasını sağlayacak.
11.04.2022 16:24 - Son Güncelleme: 11.04.2022 16:34
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonunu azaltarak katkı sağlayacağını bildirdi.
Altunyaldız, Konya'da yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES'te gelinen durumu anlattı.
Altunyaldız, Karapınar GES'in tamamlandığında 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirterek, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü, dünyanın ise 5'inci büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar GES tamamlandığında ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinde önemli bir eşik atlamamıza katkı sağlayacak.