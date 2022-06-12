Kahramanlara veda... Pençe-Kilit şehitleri ebediyete uğurlandı
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman askerlerimiz ebediyete uğurlandı. Şehitlerimiz Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer ve Uzman Çavuş Gökhan Demir için memleketlerinde tören düzenlendi.
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman askerlerimiz ebediyete uğurlandı. Şehitlerimiz Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer ve Uzman Çavuş Gökhan Demir için memleketlerinde tören düzenlendi.
ŞEHİT ÖZER ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Hakkari'den uçakla Adıyaman'a getirilen şehit Özer'in (24) ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Gölbaşı ilçesindeki Abdullah Günaydın Camisinde öğlen vakti İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazın ardından Balkar Beldesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN DEMİR, MEMLEKETİ ORDU'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.