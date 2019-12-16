Öğrenince gurur duyacaksınız! Aslanla gezip, ABD'yi tarihte vergiye bağlayan bir Osmanlı Paşası! Hasan Paşa...

Osmanlı Devleti, ismi günümüzde pek anılmayan ama yaşadıkları dönem devletin tarihine adlarını altın harflerle yazdıran pek çok kahraman ve kahramanlık hikayeleri ile dolu. Onlardan biri de Cezayirli Hasan Paşa. Evcil bir aslan ile dolaşan, ABD'ye vergiye bağlayan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi birbirinden ilginç olaylar dolu. Bu Osmanlı kahramanı ile ilgili bu bilgileri belki de ilk kez duyacaksınız. Yeniçerilikten Kaptan-ı Derya'lığa... Amerika'nın tarihinde vergi ödemeyi kabul ettiği tek anlaşmaya... İşte Hasan Paşa'nın eşsiz hikayesi... 1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.