Öğrenince gurur duyacaksınız! Aslanla gezip, ABD'yi tarihte vergiye bağlayan bir Osmanlı Paşası! Hasan Paşa...
Büyük Osmanlı İmparatoruluğu geçmişte 3 kıtaya hükmetmiştir. İmparatorluk içinden çok öneli savaşçılar ve devlet adamları çıkmıştır. Osmanlı paşaları arasında belki de en ünlüsü odur. Cezayirli Hasan Paşa, yanında gezdirdiği aslan ile hafızalara kazınmış bir karakterdir. Sıradan bir yeniçerilikten, sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Tarihçilerin, gerileme döneminin ilk padişahı olarak nitelendirdiği Sultan III. Ahmet'in tahtta olduğu 1713 yılında, bugün Tekirdağ adını verdiğimiz Rodosto'da dünyaya geldi Hasan. Aslanla gezen Cezayirli Hasan Paşa ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.
Osmanlı Devleti, ismi günümüzde pek anılmayan ama yaşadıkları dönem devletin tarihine adlarını altın harflerle yazdıran pek çok kahraman ve kahramanlık hikayeleri ile dolu. Onlardan biri de Cezayirli Hasan Paşa. Evcil bir aslan ile dolaşan, ABD'ye vergiye bağlayan Cezayirli Hasan Paşa'nın hikayesi birbirinden ilginç olaylar dolu. Bu Osmanlı kahramanı ile ilgili bu bilgileri belki de ilk kez duyacaksınız. Yeniçerilikten Kaptan-ı Derya'lığa... Amerika'nın tarihinde vergi ödemeyi kabul ettiği tek anlaşmaya... İşte Hasan Paşa'nın eşsiz hikayesi... 1710'lu yıllarda Dünyaya geldi. Ailesi ve nereli olduğu hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.