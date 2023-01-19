Ne yağmur var ne kar! Gerçek kış o gün geliyor! Resmen fırtına öncesi sessizlik! 20,21,22,23,24 Ocak 2023 HAVA DURUMU raporu...
Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geliyor. Kar yağışı için gün verildi. Uzun zamandır sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Meteoroloji tarafından beklenen uyarı geldi. O gün itibariyle kış kendini hissettirecek. İşte güncel hava durumu ve detaylar...
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; cuma sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AYIN SONUNDA KAR GELİYOR
Uzmanlar, yaklaşık 10 günlük bir soğuk hava sisteminin etkili olacağı bilgisini verdi. Ocak ayının sonuna doğru başlayacak sistemin kar yağışını da getireceğini ancak sistemin ne kadar etkili olacağının o anki hava durumuna bağlı olarak değişebileceğini de belirtti.
"10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Kar yağışı yapabilecek bir sistem görünüyor. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir. Geçen sene ise 6-7 saatlik bir kar yağışı olmuştu ve gitmişti çünkü hava yeterince soğuk devam etmemişti."
"ŞUBAT AYI DAHA SOĞUK GEÇEBİLİR"
"Ocak sonunda soğuk havayla beraber kar yağışı olabilir. Ancak kar kuvvetini tahmin etmek için henüz erken. Şehir sıcaklıkları çok etkili olduğu için yağan karın tutunma ihtimali az oluyor. Bu yüzden Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı tutunabilir."