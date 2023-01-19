HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 20 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi | 19 Ocak 2023 hava durumu
Bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil 20 il için sarı ve turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan Hava Forum İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi. Peki İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO, BUDO ve Şehir Hatlarının bugün yapacakları bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TRAKYA VE KIYI EGE'DE BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA
Rüzgarın, Trakya (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli) ve Kıyı Ege (Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde Perşembe ve Cuma günleri güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.