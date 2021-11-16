"Casusluk” iddiasıyla tutuklanmışlardı! Fatih Altaylı’dan skandal! İsrailli çifti korumak için Türkiye’yi karaladı

"Sadece Türkiye'de seyir terası yapıp sonra da orada fotoğraf çekenler gözaltına alınır. Neymiş Türkiye'nin askeri sırları ortaya çıkıyormuş. Vallahi milleti bize ağızlarıyla değil başka taraflarıyla güldüreceksiniz" ifadelerini kullanarak çirkinleşen Altaylı, ortada sadece bir soruşturma varken herhangi bir karar verilmemişken, "Buna komik olmak bile denmez. Buna rezil olmak denir" diyerek alınan tedbiri bile hazmedemedi.