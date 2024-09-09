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Narin Güran cinayetinde WhatsApp muamması! Silinen mesajlar artan şüphe: Cani amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında ne var?

8 yaşındaki minik Narin Güran'ın vahşice katledildiği cinayette sır perdesi aralanıyor. Sorguda konuşan bir itirafçı, amca Salim Güran'ı işaret edip "Narin'in cesedini çuval içerisinde bana verdi, ortadan kaldırmam için 200 bin TL teklif etti" ifadelerini kullandı. Hem itirafçının hem de cani amca Salim Güran'ın WhatsApp konuşmalarını sildiği tespit edildi. Soruşturmanın seyrini değiştirecek bir diğer detay ise Narin'in annesi Yüksel Güran'ın mesajları sildiğine yönelik iddia oldu. Cani amcaya sorulan "Narin senin kızın mı?" sorusu ise şüpheleri daha da artırdı.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 15:08 Güncelleme Tarihi09 Eylül 2024, 15:12
Narin Güran cinayetinde WhatsApp muamması! Silinen mesajlar artan şüphe: Cani amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında ne var? 1

Türkiye'yi 'Narin' bir hüzün kapladı.

Narin Güran cinayetinde WhatsApp muamması! Silinen mesajlar artan şüphe: Cani amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında ne var? 2



Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Narin Güran cinayetinde WhatsApp muamması! Silinen mesajlar artan şüphe: Cani amca Salim Güran ve anne Yüksel Güran arasında ne var? 3

Minik kızın gelinlikli tabutu musallaya kondu. İmam, "Bu yavrumuzu cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz?" dedi.

Narin Güran ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı! Minik bedeni bu mezara defnedildi | Yürek burkan gelinlik detayı
Narin Güran ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı! Minik bedeni bu mezara defnedildi | Yürek burkan 'gelinlik' detayı

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