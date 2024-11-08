Baran Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Enes neden kolunu ısırdı? "Nevzat 50 cinayet işlemiş gibi"

Dün gerçekleşen duruşmada cinayetin şüphelilerinden aile üyeleri, Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar 'ı suçladı. Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise Salim Güran'ı işaret etti.

BARAN GÜRAN SORGUYA ÇEKİLDİ ARİF GÜRAN BAYILDI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve ikinci gününde devam eden ilk duruşmada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.

