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Baran Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! Enes neden kolunu ısırdı? "Nevzat 50 cinayet işlemiş gibi"

Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşmasıdan ilk gün 11 saat sürdü. Duruşmanın ikinci gününde Narin'in ağabeyi Baran Güran tanık olarak dinlendi. Diğer aile üyeleri gibi Nevzat Bahtiyar'a yüklenen Baran Güran, "Nevzat cinayet işlemiş olabilir. Nevzat çok soğukkanlı 50 cinayet işlemiş gibi." ifadelerini kullandı. İşte Baran Güran'ın ifadesi...

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:04 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 11:04
Baran Güran’ın ifadesi ortaya çıktı! Enes neden kolunu ısırdı? Nevzat 50 cinayet işlemiş gibi

Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşmasıdan ilk gün 11 saat sürdü. Duruşmanın ikinci gününde Narin'in ağabeyi Baran Güran tanık olarak dinlendi.

Baran Güran’ın ifadesi ortaya çıktı! Enes neden kolunu ısırdı? Nevzat 50 cinayet işlemiş gibi

Dün gerçekleşen duruşmada cinayetin şüphelilerinden aile üyeleri, Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçladı. Narin'in cesedini gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise Salim Güran'ı işaret etti.

Baran Güran’ın ifadesi ortaya çıktı! Enes neden kolunu ısırdı? Nevzat 50 cinayet işlemiş gibi

BARAN GÜRAN SORGUYA ÇEKİLDİ ARİF GÜRAN BAYILDI

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayan ve ikinci gününde devam eden ilk duruşmada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.

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